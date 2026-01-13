Haberler

Beyşehir Devlet Hastanesi 2025'te 650 bin kişiye hizmet verdi

Güncelleme:
Beyşehir Devlet Hastanesi, geçen yıl 650 bin kişiye sağlık hizmeti sunarak önemli bir başarı elde etti. Başhekim Kutay Güven, hastanenin artan hizmet kapasitesinin bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Konya'nın Beyşehir Devlet Hastanesinde, geçen yıl sağlık hizmetleriyle 650 bin kişiye hizmet verildi.

Başhekim Kutay Güven, Beyşehir Devlet Hastanesi'nin her geçen yıl artan hizmet kapasitesiyle bölge halkının sağlık ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl 468 doğumun başarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Güven, "Tanı ve tedavi süreçlerinde önemli rol oynayan görüntüleme hizmetleri kapsamında 245 bin işlem gerçekleştirildi. Ortaya çıkan bu güzel tablonun arkasında büyük emek ve özveri var. 2026 yılında da vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

