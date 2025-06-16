Beyşehir'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti
Beyşehir ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan belediye çalışanı Harun Elmaskaya, 5 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Elmaskaya'nın ailesine ve belediye çalışanlarına başsağlığı diledi.
Beyşehir ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve 5 gündür hastanede tedavi gören belediye çalışanı hayatını kaybetti.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Harun Elmaskaya, 10 Haziran'da kullandığı motosikletinin Antalya Caddesi PTT kavşağında otomobille çarpıştı.
Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elmaskaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve belediyemiz çalışanlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel