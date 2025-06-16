Beyşehir'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

Beyşehir ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve 5 gündür hastanede tedavi gören belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Harun Elmaskaya, 10 Haziran'da kullandığı motosikletinin Antalya Caddesi PTT kavşağında otomobille çarpıştı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elmaskaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve belediyemiz çalışanlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.