Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili olarak 3 zanlı daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Beyşehir ilçesinde Necati Sandal'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla E.N, Ş.N. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Yeniden Refah Partisinde mahalle başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenilen Sandal, 9 Mayıs'ta Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili ilk aşamada 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
