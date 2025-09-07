Beyşehir'de şehitleri anma programı düzenlendi

Milli mücadelenin kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 103. yıldönümünde memleketleri olan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesinde düzenlenen programda anıldı.

Şehitler ve Gaziler Parkı'nda düzenlenen programda Kara Ali Çavuş ile oğlu Mehmet Onbaşı için dualar edildi, İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Baba oğul anıtı önünde düzenlenen programda, Türk bayrağının göndere çekildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Soyların, boyların toplandığı bu topraklarda, hep gururla anlattığımız Beyşehir tarihine baktığımızda, bizi en çok onurlandıran bir atanın ve onun oğlunun ayaklarının dibinde program yapıyoruz. Bu sadece bir şekil değil, bu bir yürek, bu bir iman, bu bir inancın ta kendisidir. Kara Ali Çavuş ve Sancaktar Mehmet Onbaşı'nın huzurunda, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Şehit torunlarından Erkan Gökoğlu, düzenledikleri programda sadece ecdadı anmak için değil aynı zamanda onların bıraktığı mirası yaşatmak için bir araya geldiklerini anlatarak, "Çetmili Kara Ali Çavuş ve Kurt Mehmet Onbaşı, sadece bir baba-oğul değil, bu toprakların bağımsızlığına adanmış iki gönül askeridir. Onların fedakarlığını unutmamak, gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir." dedi.

Programda, emekli öğretmen Hüseyin Elmaskaya, yazdığı ve bestelediği "Çetmili Karaali Çavuş" eserini seslendirdi.