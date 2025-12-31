Haberler

Beyşehir'de şehitler için anma programı düzenlendi

Beyşehir'de şehitler için anma programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği, üç ayların gelişi dolayısıyla şehitler için lokma dağıttı.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği, üç ayların gelişi dolayısıyla şehitler için lokma dağıttı.

Atatürk Caddesindeki dernek binası önünde Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi seslendirildi.

Dernek Başkanı Saniye Göker, başta Norveç'in Drammen şehrinde yaşayan Beyşehirli gurbetçiler olmak üzere yurdun dört bir yanından destek veren tüm hayırseverlere ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Göker, sosyal dayanışmayı güçlendiren bu tür faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti.

Programda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme