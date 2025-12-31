Beyşehir'de şehitler için anma programı düzenlendi

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği, üç ayların gelişi dolayısıyla şehitler için lokma dağıttı.

Atatürk Caddesindeki dernek binası önünde Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi seslendirildi.

Dernek Başkanı Saniye Göker, başta Norveç'in Drammen şehrinde yaşayan Beyşehirli gurbetçiler olmak üzere yurdun dört bir yanından destek veren tüm hayırseverlere ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Göker, sosyal dayanışmayı güçlendiren bu tür faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti.

Programda vatandaşlara lokma ikram edildi.