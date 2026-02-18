Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir'de ramazan öncesinde fırın ve pastanelerde hijyen denetimleri yapıldı. Ayrıca, camilerin temizliği ve bakımı için çalışmalar gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ramazan öncesinde fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen denetimde, işletmelerin hijyen kuralları ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Beyşehir'de camiler ramazana hazırlandı

Beyşehir'de ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Beyşehir Müftülüğünce din görevlileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ilçedeki camilerin iç mekanları temizlendi, eksikleri giderildi.

Vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Abdülhamit Yaşar -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet