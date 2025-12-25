Haberler

Beyşehir'de kursiyerlerin ürünleri sergilendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 53 kursiyerin el emeği dikiş, takı tasarım ve aşçılık ürünleri sergilendi. Açılışa katılan Beyşehir Kaymakamı, sergiyi gezerek kadınların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergiye sunuldu.

Eski Belediye binasında düzenlenen programda, Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM) eğitim gören 53 kursiyerin dikiş, takı tasarım ve aşçılık kurslarında hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Serginin açılışına katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, sergilenen ürünleri inceledi, kadınlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programın ardından kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
