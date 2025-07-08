Beyşehir'de Ev Yangını: Yangın Soniç Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Beyşehir'de Ev Yangını: Yangın Soniç Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev hasar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Kurucuova Mahallesi'ndeki evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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