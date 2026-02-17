Haberler

Beyşehir'de kadınlara istihdam projesi

Beyşehir'de yürütülen 'Hünerli Ellerde Tekstil Atıklarının Sanata Geri Dönüşümü Projesi' ile 24 ev kadını meslek sahibi olacak ve aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Beyşehir'de hayata geçirilen projeyle ev kadınları meslek sahibi olup, aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.

Yenidoğanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YEN-DER) tarafından hazırlanan "Hünerli Ellerde Tekstil Atıklarının Sanata Geri Dönüşümü Projesi" kabul edildi.

Proje kapsamında mahallede yaşayan 24 kadın kursiyer, usta öğreticiler tarafından toplam 342 saatlik mesleki eğitime tabi tutulacak.

Eğitim sürecinin ardından sanayi tipi dikiş makineleri, overlok makineleri ve ütü ekipmanlarının bulunduğu tekstil atölyesinde üretime başlanacak.

Projeyle hem tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması hem de kadın istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
