Beyşehir'de Biçerdöver Denetimleri Başladı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadı yapan biçerdöverleri denetleyerek çiftçileri ve sürücüleri kurallar konusunda uyardı. Kontroller hasat dönemi sonuna kadar sürecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde biçerdöverlerde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverleri kontrol etti.

Çiftçiler ve sürücüler gerekli tedbirler ve uyulması gereken kurallar konusunda uyarıldı.

Kontrollerin hasat dönemi sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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