Beyşehir'de vatandaşlar köy odalarında bayramlaşıyor

Beyşehir ilçesinde Eylikler Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla köy odasında bir araya gelerek bayramlaşma geleneğini sürdürdü. Vatandaşlar, kahvaltı sonrası sohbet ederken, gençler ve çocukların da etkinliğe katılması dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden Veysel Sadık Pampu, 3 köy odasında bayramlaşma geleneğini yaşattıklarını belirtti.

Odalardaki bayramlaşmaya gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiğini anlatan Pampu, "Bu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı, duaların edildiği programlarımızda hoş sohbetler gerçekleştiriliyor. Bayram günlerinde birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergileniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
