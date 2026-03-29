Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik denetimlerinde alkollü araç kullanımı ve ehliyetsiz sürücülere ceza uyguladı. Aynı gün içinde ilçede farklı noktalarda çıkan yangınlar da paniğe yol açtı, ekipler yangınları büyümeden kontrol altına aldı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında durdurulan bir otomobilin sürücüsünün yapılan alkol testinde 0,62 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü statüsünde olan kişinin ayrıca ehliyetini de yanında bulundurmadığı anlaşıldı. Bu durum üzerine, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek cezai işlem uygulandı. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ehliyetini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 lira olmak üzere toplamda 27 bin 719 lira para cezası kesildi.

Kasksız motosiklet sürücüleri ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletliler, Kent Güvenlik Sistemi Kameraları (KGYS) tarafından takip edildi. Mahalle aralarında izlerini kaybettirmeye çalışan motosikletlilerden biri, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanma korkusuyla motosikletini yol kenarına park edip yaya olarak kaçtı.

Plaka üzerinden yapılan incelemede, motosiklet sürücüsüne ve sahibine farklı trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 90 bin lira para cezası uygulandı.

Beyşehir'deki yangınlar paniğe yol açtı

Beyşehir ilçesinde aynı gün farklı noktalarda yangın çıktı.

İlçe merkezinde iki ayrı adreste meydana gelen yangınlar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlardan birinin mutfakta ocakta unutulan bir kaptan, diğerinin ise çamaşır makinesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyısında sazlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
