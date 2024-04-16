Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır Yeni Hizmet Dönemine Başladı

Beyşehir'de geride kalan yerel seçimde 5. belediye başkanlığına seçilen Adil Bayındır, dualar eşliğinde yeni hizmet dönemine başladı.

Beyşehir Belediyesi hizmet binası önünde yeni hizmet döneminin başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programda kurban kesildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Yeni belediye meclis üyelerimize, yeni mahalle muhtarlarımıza bu hizmet yılı hayırlı olsun." dedi.

Yeni dönemde hedeflerine ulaşan bir Beyşehir için gayret göstereceklerini vurgulayan Bayandır, amaçlarının Beyşehir'e hizmet olduğunu belirtti.

Programa, siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanları katıldı.