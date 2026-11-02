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Beyrut yakınlarında havai fişek deposunda patlama oldu, yangın kontrol altına alındı

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NNA'ya göre Beyrut yakınlarındaki Metn ilçesine bağlı Curet el-Ballut beldesinde havai fişek satıcısının evindeki depoda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı; ilk bilgilere göre yaralanan yok, neden araştırılıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarında bir havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre patlama, başkent yakınlarındaki Metn ilçesine bağlı Curet el-Ballut beldesinde bir havai fişek satıcısının evindeki depoda öğle saatlerinde yaşandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeden yoğun beyaz duman yükseldi.

Curet el-Ballut Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilk bilgilere göre olayda yaralanan olmadığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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