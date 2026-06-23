Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir depoda yangın meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusundaki Dekvane bölgesinde bir depoda yangın çıktığı bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Dekvane bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kablo ve lastiklerin depolandığı bir binada meydana geldi.

MTV televizyonunun haberinde, yangının Telekomünikasyon Bakanlığına ait depo içerisinde çıktığı belirtildi.

Sivil savunmadan yapılan açıklamada, Dekvane bölgesinde elektrik kabloları ve lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangına 8 ekibin müdahale ettiği, yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yetkililerden yangının nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.