Haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir depoda yangın meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dekvane bölgesinde bir depoda çıkan yangın, yoğun siyah dumanlara yol açtı. 8 ekibin müdahale ettiği yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusundaki Dekvane bölgesinde bir depoda yangın çıktığı bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Dekvane bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kablo ve lastiklerin depolandığı bir binada meydana geldi.

MTV televizyonunun haberinde, yangının Telekomünikasyon Bakanlığına ait depo içerisinde çıktığı belirtildi.

Sivil savunmadan yapılan açıklamada, Dekvane bölgesinde elektrik kabloları ve lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangına 8 ekibin müdahale ettiği, yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yetkililerden yangının nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

Uçak almaya gidiyor! Fenerbahçe'den bir yıldız transferi daha
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko

Montella'nın öve öve bitiremediği 62 şut analiz edildi! İşte sonuç
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Yıllardır konuşuluyordu! Ezeli rakip, Larkin için resmen devreye girdi
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru