Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu. İlçe merkezinde sağnak yağış yaşanırken, yüksek kesimlerde kar aralıklarla devam ediyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe merkezinde sağnak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Karın ardından Karaşar, Keltepe ve Kirazyanı mevkileri beyaza büründü.
Kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel