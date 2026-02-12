Haberler

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu. İlçe merkezinde sağnak yağış yaşanırken, yüksek kesimlerde kar aralıklarla devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezinde sağnak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Karın ardından Karaşar, Keltepe ve Kirazyanı mevkileri beyaza büründü.

Kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife