Beypazarı'nda Yolun Karşısına Geçen Kadın Kamyonetin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Güney (55), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

?Kaza, akşam saatlerinde Beypazarı-Ankara Yolu'nun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Hayrettin Aslan yönetimindeki 06 BY 2744 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Güney'e çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Güney olay yerinde hayatını kaybetti. Güney'in Beypazarı'na termal kaplıcada bulunan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Öte yandan kamyonetin sürücüsü Aslan gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.