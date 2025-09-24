Beypazarı'nda Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Aileler için Kış Temizliği Başlatıldı

Beypazarı'nda yaşlı ve bakıma muhtaç aile ile kişilerin evlerinde kış temizliği başlatıldı.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, kış ayı öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç aile ile kişilerin evlerinde kış temizliği başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, temizlik ve beslenmenin çok çok önemli olduğunu belirterek, "Birçok insanımıza ve vatandaşımıza sosyal hizmet götürüyoruz. Bunların başında evlerinin bakımları, kişisel bakımları yapılıyor. Bu insanları belediye olarak ve sosyal belediyecilik olarak gözetlemeyi sürdüreceğiz." dedi.