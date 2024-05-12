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Beypazarı'nda Yağmur ve Şükür Duaları

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Kozağaç, Macun, Akçakavak ve Kırbaşı mahallelerinde vatandaşlar yağmur ve şükür duası etti. Beypazarı Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı duaların ardından kurban etleri pişirilerek halka ikram edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Kozağaç, Macun, Akçakavak ve Kırbaşı mahallelerinde vatandaşlar yağmur ve şükür duası etti.

Macun Mahallesi'nde Topcu Dede Tepesi'nde, Kozaağaç Mahallesi'nde Türbe mevkisinde, Akçakavak Mahallesi'nde köy içinde yağmur ve şükür duaları yapıldı. Eski beldelerden Kırbaşı Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okumaya başlayarak, tekbirler ve dualarla mahalle kabristanlığının etrafını dolaştı.

Yağmur duasına Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, bazı partilerin İlçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua sonrası Kırbaşı Yeni Camisi'nde öğle namazı sonrası Ankara İl Müftülüğü eski vaizi Mahmut Rauf Arcaklıoğlu vaazda bulundu, 2 rekat yağmur duası namazı kılındı. Din görevlisi namaz öncesi, cübbesini ters çevirerek giydi, çocuklar ise ön safta yerini aldı.

Ardından, cemaat ayağa kaldırılarak, din görevlisi eşliğinde yağmur duası edildi.

Yağmur duasının ardından, kesilen kurban etlerinin pişirilerek halka ikram edildi.

Mahalle sakinlerinden 82 yaşındaki Hacı Erdem, yağmur dualarının uzun zamandır süre gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Kırbaşı Kurban Ankara Yaşam Güncel Haberler

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