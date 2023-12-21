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Beypazarı'nda Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla resmi kurum temsilcilerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla resmi kurum temsilcilerine yönelik eğitim düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Beypazarı Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı eğitim kapsamında uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, toplantıdaki konuşmasında, uyuşturucu ile mücadelede herkese büyük görev düştüğünü belirtti.

Okul yöneticileri ve rehberlik görevlileri ile görüştüklerini dile getiren Yılmaz, "Evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu bataklığa düşmemeleri için çok iyi takip etmeliyiz. Okulda rehber öğretmenlerimize, evde de anne ve babalara çok iş düşüyor." dedi.

Programa katılanlar Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Beypazarı Ankara Narkotik Suçlar Uyuşturucu 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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