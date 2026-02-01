Haberler

Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı

Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı. Koroya katılmak isteyenler için kayıtlar alınırken, şefliğini Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu'nun üstleneceği belirtildi.

Beypazarı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür Müdürlüğü bünyesindeki Türk Sanat Müziği Korosu'nun çalışmalarına başladığı,koroya katılmak isteyen vatandaşların kayıt yaptırabileceği bildirildi.

Kayıtların belediye salonunda alındığı, Türk Sanat Müziği Korosu için herhangi bir yaş sınırının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, çalışmalara ilginin yoğun olduğu kaydedildi.

Koronun şefliğini Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu'nun üstleneceği belirtilirken, çalışma gün ve saatlerinin ilerleyen günlerde belirleneceği aktarıldı.

Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu ise daha önce birçok koro çalışmasında şeflik yaptığını belirterek, Beypazarı'nda başlatılan bu çalışmayla da güzel ve verimli bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aydoğdu, desteklerinden dolayı Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap'a ve Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
