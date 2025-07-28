Beypazarı'nda Traktör Dere Yatağına Yuvarlandı: 1 Ölü

Beypazarı'nda Traktör Dere Yatağına Yuvarlandı: 1 Ölü
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Beypazarı'nda kontrollü çıkan traktör, 150 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı. 74 yaşındaki sürücü İsmail Uysal hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü İsmail Uysal (74) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kargı Mahallesi'ndeki tarla yolunda meydana geldi. İsmail Uysal'ın kontrolünü yitirdiği 06 BBC 66 plakalı traktör, yaklaşık 150 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Uysal'ın cenazesi, Beypazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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