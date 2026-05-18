Beypazarı'nda "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarını önlemek amacıyla 'Orman Benim' etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler ve yetkililer ormandaki yanıcı atıkları topladı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, İlçe Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, okul müdürleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürü Pekal, konuşmasında, "Orman Benim" etkinliği kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Pekal, "Orman içerisinde bulunan yanıcı, yangın çıkarıcı atıkları toplayarak, tarım alanları ve ormanları yangınlara karşı daha duyarlı hale getireceğiz. Katıldığınız çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, katılımcılarla birlikte ormanda çöpleri topladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
