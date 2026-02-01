Haberler

Beypazarı'nda TYT, AYT ve LGS deneme sınavları düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle, TYT, AYT ve LGS deneme sınavları düzenleniyor. Sınavlar, öğrencilere sınav pratiği kazandırmayı ve heyecanlarını yenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Beypazarı ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü salonlarında TYT, AYT ve LGS deneme sınavları düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ile Beypazarı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek deneme sınavlarının, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik olduğu belirtildi.

Yetkililer, deneme sınavlarının öğrencilerin seviyelerini görmelerine, sınav pratiği kazanmalarına ve sınav heyecanını yenmelerine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Sınavların, zorlu hazırlık sürecinde öğrencilere destek olacağı kaydedildi.

Deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin kayıt ve detaylı bilgi için 0312 762 66 36 numaralı telefonu arayabilecekleri bildirildi.

Belirlenen salonlarda, 9 Şubat'ta TYT, 13 Şubat'ta LGS, 23 Şubat'ta AYT, 27 Şubat'ta LGS, 9 Mart'ta TYT, 13 Mart'ta LGS, 23 Mart'ta AYT, 27 Mart'ta LGS, 13 Nisan'da TYT, 17 Nisan'da LGS, 4 Mayıs'ta AYT, 8 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT deneme sınavları yapılacak.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
