Beypazarı'nda "Dersimi seçiyorum Kur'an'ımı alıyorum" kampanyası başlatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 'Dersimi seçiyorum Kur'an'ımı alıyorum' kampanyası başladı. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim dersini seçtiklerinde kutsal kitabı hediye alacaklar.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Dersimi seçiyorum Kur'an'ımı alıyorum" kampanyası başlatıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim dersini seçmeleri halinde kendilerine kutsal kitabın hediye edileceğini belirtti.

Süsün, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde tüm okullarda başlatılan proje kapsamında, öğrencilerin okullarında Kur'an-ı Kerim dersini seçmiş olmaları gerekiyor. Kur'an-ı Kerim dersini seçen öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi'ne başvuruda bulunduklarında kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor. Ayrıca bazı okullarda öğrencilere çeşitli temel dini yayınlar kitapları dağıtılmaya başlandı."

