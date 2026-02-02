Haberler

Beypazarı'nda tatilin ardından okul zili çaldı

Beypazarı'nda tatilin ardından okul zili çaldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 10 bin öğrenci, ara tatilin ardından okullarına dönerek ders başı yaptı. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın ardından sınıflarına geçtiler ve 26 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ara tatilin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren okullarına servislerle veya yürüyerek geldi. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalan zille sınıflara geçti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tatilin ardından dersbaşı yapan 10 bin öğrenci 26 Haziran'da karneleri alıp yaz tatiline girecek.

