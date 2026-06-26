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Beypazarı ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından hazırlanan aşureler, cuma namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar geleneksel uygulamayı sürdüren belediyeye teşekkür etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Beypazarı Belediyesince hazırlanan aşureler cuma namazının ardından camilerden çıkanlara dağıtıldı.

Vatandaşlardan İsmet Berberoğlu, ilçede çocukluğundan bu yana devam eden aşure dağıtımını sürdürdüğü için belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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