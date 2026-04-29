Beypazarı'nda motosiklet denetimleri sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, plakasız, modifiye edilmiş, aşırı gürültü çıkaran motosikletlere geçit vermiyor.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun, ruhsatı, plakası bulunmayan, gürültü çıkaran, modifiye edilmiş motosikletleri topladıklarını söyledi.

İlçe genelindeki denetimlerin artarak süreceğini dile getiren Dursun, "Beypazarı tarihi ve turistik bir ilçe. Birçok insan buraya konaklamaya geliyor. Aşırı gürültü çıkaran motosikletlerden rahatsızlıklarını bize ilettiler. Biz de ilçe halkı başta olmak üzere kimseyi rahatsız ettirmeyeceğiz, gereğini yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
