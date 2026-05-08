Beypazarı'nda Minibüs Devrildi: 1 Ölü

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüs sürücüsü Selami Sümer (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beypazarı-Kırbaşı yolunda meydana geldi. Selami Sümer'in kontrolünü yitirdiği 06 AY 7275 plakalı minibüs, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi olduğu öğrenilen Selami Sümer'in, tarladan evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

