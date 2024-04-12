Beypazarı'nda Mahalle Sakinleri Yağmur Duası Etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kapullu Mahallesi sakinlerince yağmur duası edildi.

Mahalle sakinleri, cuma namazı öncesinde Himmet Tepe bölgesinde bir araya geldi.

İmam eşliğinde genç yaşlı mahalle sakinleri, iki rekat namaz kıldıktan sonra yağmur duası yaptı.

Mahalle sakini Satılmış Bayram, yağmur duası ettiklerini belirterek, "Allah da inşallah yağmur verecek, hava da onu gösteriyor. Dualarımız kabul olacak. Köyümüzde yağmur duası geleneği uzun senelerdir sürmektedir." diye konuştu.

Bahattin Yurdakul da "Allah inşallah rahmetini esirgemez, yağmur verir. Bu günlerde yağmur bereket demek. Nisan ayının yağmurlu geçmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Daha sonra köye dönülerek cuma namazının kılınmasının ardından halka etli pilav ikramında bulunuldu.