Haberler

Başkentte kendisinden haber alınamayan kadın aranıyor

Başkentte kendisinden haber alınamayan kadın aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah evden ayrılan 32 yaşındaki Hatice Anlı'dan haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Mahalle giriş çıkışlarındaki kamera kayıtları incelenirken, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki kadını arama çalışmaları başlatıldı.

Saray Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden ayrılan Hatice Anlı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, mahalle ve çevresi ile dere yataklarında arama-tarama çalışması başlattı.

Öte yandan, mahalle giriş çıkışlarındaki kamera kayıtları da incelendi.

Mahalle muhtarı Mehmet Gökmen, gazetecilere, arama-tarama çalışmalarında şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!