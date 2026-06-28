Haberler

Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 7 köyün sakinleri, 1900 rakımlı Karlık Yaylası'nda din görevlileri eşliğinde yağmur ve şükür duası yaptı. Muhtarlar Derneği Başkanı, bu geleneğin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

İlçeye bağlı Karaören, Dibekören, Kemerez, Kurtkovan, Kabalar, Uşakgöl ve Mikail köyü sakinleri, 1900 rakımlı Karlık Yaylası'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde yağmur ve şükür duası yaptı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, yağmur ve şükür dualarının ilçede bir gelenek olarak düzenli şekilde yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
100. Gazi Koşusu’nu ‘Bay Nalçakan’ kazandı

100. Gazi Koşusu’nu kazanan safkan belli oldu
İnsanlar neden mutsuz olduğu ilişkileri bitiremez?

İnsanlar neden mutsuz olduğu ilişkileri bitiremez?
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü