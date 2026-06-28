Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 7 köyün sakinleri, 1900 rakımlı Karlık Yaylası'nda din görevlileri eşliğinde yağmur ve şükür duası yaptı. Muhtarlar Derneği Başkanı, bu geleneğin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.
İlçeye bağlı Karaören, Dibekören, Kemerez, Kurtkovan, Kabalar, Uşakgöl ve Mikail köyü sakinleri, 1900 rakımlı Karlık Yaylası'nda bir araya geldi.
Vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde yağmur ve şükür duası yaptı.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, yağmur ve şükür dualarının ilçede bir gelenek olarak düzenli şekilde yapıldığını ifade etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak