Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

İlçeye bağlı Karaören, Dibekören, Kemerez, Kurtkovan, Kabalar, Uşakgöl ve Mikail köyü sakinleri, 1900 rakımlı Karlık Yaylası'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde yağmur ve şükür duası yaptı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, yağmur ve şükür dualarının ilçede bir gelenek olarak düzenli şekilde yapıldığını ifade etti.