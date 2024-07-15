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Beypazarı'nda Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi

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Beypazarı ilçesinde ikamet eden Yaşa Yıldırım, evinde fenalaşması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede 82 yaşındaki Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Yıldırım, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulansla Ankara'daki hastaneye götürüldü.

Beypazarı ilçesinde ikamet eden Yaşa Yıldırım, evinde fenalaşması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede 82 yaşındaki Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Yıldırım, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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