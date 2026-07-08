Beypazarı'nda kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, kaçak avlanmaya karşı ilçe genelinde ve arazide denetim yaptı. Kapalı bölgelerde avlananlara göz açtırılmıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipler, kaçak avlanmaya karşı denetimlerde bulundu.
Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında ve arazide denetim gerçekleştirdi.
Bazı bölgelerin avlanmaya kapalı olduğunu belirten ekipler, kaçak avcılığa karşı denetimlerin titizlikte yürütüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak