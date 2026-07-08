Haberler

Beypazarı'nda kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirildi

Beypazarı'nda kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, kaçak avlanmaya karşı ilçe genelinde ve arazide denetim yaptı. Kapalı bölgelerde avlananlara göz açtırılmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipler, kaçak avlanmaya karşı denetimlerde bulundu.

Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında ve arazide denetim gerçekleştirdi.

Bazı bölgelerin avlanmaya kapalı olduğunu belirten ekipler, kaçak avcılığa karşı denetimlerin titizlikte yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda

"Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda"
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş

Gerilim NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var