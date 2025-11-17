Haberler

Beypazarı'nda Hz. Muhammed Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Beypazarı'nda Hz. Muhammed Hatıra Ormanı Oluşturuldu
Güncelleme:
Beypazarı Müftülüğü, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına 'Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Hatıra Ormanı' oluşturdu. 250 fidan, din görevlileri ve lise öğrencileri tarafından toprakla buluşturuldu.

Beypazarı Müftülüğünce "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Köst Mahallesi yolu üzerindeki alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde din görevlileri ve lise öğrencileri, 250 fidanı toprakla buluşturdu.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, ormanın Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına oluşturulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
