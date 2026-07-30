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Beypazarı'nda hububat üreticilerine hasat uyarısı

Beypazarı'nda hububat üreticilerine hasat uyarısı
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Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, ilçede hububat tarımının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, hasat döneminde üreticilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, ilçede hububat tarımının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, hasat döneminde üreticilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gencer, Beypazarı'nın Ankara'nın önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

İlçede 350 bin dekarın üzerinde alanda buğday, arpa, nohut, ayçiçeği ve aspir gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını aktaran Gencer, hasat döneminde yangın ve ürün kaybına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Hasat yapan üreticilere ve biçerdöver operatörlerine yönelik uyarılarda bulunan Gencer, şunları kaydetti:

"Biçerdöver operatörleri belgeli olmalıdır. Biçerdöverlerde 2 yangın söndürme cihazı bulunmalıdır. Elek ve rüzgar ayarları titizlikle yapılmalı, elek ve sarsaklar sık sık temizlenmelidir. Gece çiy düştükten sonra biçim yapılmamalıdır. Yatık ürünleri biçerken her 4-5 zıpkaya bir adet başak kaldırıcı takılmalıdır. Dolap hız ve yükseklik ayarları iyi yapılmalıdır. Operatörün bilmesi gereken hassasiyetleri çiftçimiz de bilmeli."

Kaynak: AA
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