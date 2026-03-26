Beypazarı'ndan kısa kısa
Beypazarı Müftülüğü, 2026 yılında hacca gidecek adaylara yönelik eğitim seminerlerine başladı. Seminerler, hacın manevi ve pratik yönlerine dair bilgiler sunulmakta ve haccın farzları ile yolculuk hazırlıkları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Beypazarı Müftülüğü, 2026 yılında hac kurası çıkan hacı adaylarına yönelik eğitim seminerlerinin başladığını bildirdi.
Hacı adaylarına yönelik Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda Ayaş Müftüsü Ali Genç tarafından seminerler verilmeye başlandı.
Seminerde hacı adaylarına, haccın manevi ve pratik yönleri üzerine kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Ardından haccın farzları, sünnetleri ve yolculuk hazırlıkları kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.
Genç, ihrama girme, tavaf gibi konularda, kutsal topraklara ulaşıldığında din görevlileri tarafından bilgilendirmelerin yapılacağını kaydetti.
Beypazarı'nda larvalara yönelik ilaçlama yapıldı
Beypazarı Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama çalışması başlatıldı.
Ekiplerince, bahar mevsimiyle birlikte sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.
Belediye Başkanı Özer Kasap, belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Özellikle yaz döneminde artış gösterebilen sinek ve haşerelerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında larva oluşumunun görülebileceği alanlarda düzenli ilaçlama gerçekleştireceğiz. Vatandaşın, sineksiz, haşeresiz yaz geçirmesi için çalışmalarımız düzenli yapılacak." ifadelerini kullandı.