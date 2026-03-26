Haberler

Beypazarı'ndan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Müftülüğü, 2026 yılında hacca gidecek adaylara yönelik eğitim seminerlerine başladı. Seminerler, hacın manevi ve pratik yönlerine dair bilgiler sunulmakta ve haccın farzları ile yolculuk hazırlıkları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Beypazarı Müftülüğü, 2026 yılında hac kurası çıkan hacı adaylarına yönelik eğitim seminerlerinin başladığını bildirdi.

Hacı adaylarına yönelik Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda Ayaş Müftüsü Ali Genç tarafından seminerler verilmeye başlandı.

Seminerde hacı adaylarına, haccın manevi ve pratik yönleri üzerine kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Ardından haccın farzları, sünnetleri ve yolculuk hazırlıkları kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

Genç, ihrama girme, tavaf gibi konularda, kutsal topraklara ulaşıldığında din görevlileri tarafından bilgilendirmelerin yapılacağını kaydetti.

Beypazarı'nda larvalara yönelik ilaçlama yapıldı

Beypazarı Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ekiplerince, bahar mevsimiyle birlikte sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Özellikle yaz döneminde artış gösterebilen sinek ve haşerelerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında larva oluşumunun görülebileceği alanlarda düzenli ilaçlama gerçekleştireceğiz. Vatandaşın, sineksiz, haşeresiz yaz geçirmesi için çalışmalarımız düzenli yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

