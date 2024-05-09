Beypazarı'nda gıda semineri düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı ilçesinde düzenlenen 'Gıdanı tanı ve seçimini yap' seminerinde, Ziraat Mühendisi Nail Sözer kadınlara gıdaların besin değeri ve tüketim zamanı hakkında bilgi verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, merkezin bu tarz faaliyetlere ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı ilçesinde "Gıdanı tanı ve seçimini yap" semineri yapıldı.
Ziraat Mühendisi Nail Sözer tarafından kadınlara yönelik verilen seminerde, gıdaların besin değeri ve tüketim zamanı gibi konular üzerinde duruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, merkezin bu tarz faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirtti.