Beypazarı'nda gıda semineri düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı ilçesinde "Gıdanı tanı ve seçimini yap" semineri yapıldı.

Ziraat Mühendisi Nail Sözer tarafından kadınlara yönelik verilen seminerde, gıdaların besin değeri ve tüketim zamanı gibi konular üzerinde duruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, merkezin bu tarz faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirtti.