Beypazarı'da 1500 fidan dağıtıldı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 1500 sedir ve kızılçam fidanı dağıtıldı.

Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtımına Kaymakam Ünal Coşkun, Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal ve yetkililer katıldı.

Pekal, burada yaptığı konuşmada, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 1500 sedir ve kızılçam fidanı dağıttıklarını söyledi.

Fidanların kısa süre içinde tükendiğine değinen Pekal, "Öğrencileri misafir ederek ormancılık, fidan dikimi, fidan dikiminde nelere dikkat edilmesi gibi konularda bilgi verdik. Ardından alanda uygulamalı olarak ta işletme ve fidanlık şefi tarafından öğrencilere fidan dikimleri yaptırılıyor." dedi.