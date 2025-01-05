Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşleri 2025'te Devam Ediyor

Beypazarı Belediyesinin başlattığı doğa yürüyüşleri 2025'te de sürüyor.

Köst Mahallesi yaylasından başlayan 10 kilometrelik parkur, inişli çıkışlı olarak geçilmeye çalışıldı.

Doğaseverler karaçam ormanlarında, yürümenin tadını çıkarırken, zaman zaman yürüyüş anında doğal hayatın canlılarını da görme fırsatı buldu.

Yürüyüş organizatörü Reşat Erten, orta üst zorluk seviyesindeki rotada, volkanik kayaçlar ve orman yollarından oluştuğunu söyledi.

Erten, "Çok güzel bir yürüyüş yaptık. Hava oldukça temizdi. Alanda, tilki, tavşan ve keklik gibi canlı türlerini de gördük, işte doğanın eşsiz güzelliği bu demek." dedi.

Erten, tüm doğaseverleri bu yürüyüşlere katılmaya beklediklerini ve doğanın eşsiz güzelliğini görmelerini istediklerini kaydetti.