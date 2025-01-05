Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşleri 2025'te Devam Ediyor

Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşleri 2025'te Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşleri, Köst Mahallesi yaylasında 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Doğaseverler, temiz havada karaçam ormanları arasında yürüyüş yaparak doğal hayatı keşfetme fırsatı buldu.

Beypazarı Belediyesinin başlattığı doğa yürüyüşleri 2025'te de sürüyor.

Köst Mahallesi yaylasından başlayan 10 kilometrelik parkur, inişli çıkışlı olarak geçilmeye çalışıldı.

Doğaseverler karaçam ormanlarında, yürümenin tadını çıkarırken, zaman zaman yürüyüş anında doğal hayatın canlılarını da görme fırsatı buldu.

Yürüyüş organizatörü Reşat Erten, orta üst zorluk seviyesindeki rotada, volkanik kayaçlar ve orman yollarından oluştuğunu söyledi.

Erten, "Çok güzel bir yürüyüş yaptık. Hava oldukça temizdi. Alanda, tilki, tavşan ve keklik gibi canlı türlerini de gördük, işte doğanın eşsiz güzelliği bu demek." dedi.

Erten, tüm doğaseverleri bu yürüyüşlere katılmaya beklediklerini ve doğanın eşsiz güzelliğini görmelerini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

5 eyalette OHAL ilan edildi! ABD'de alarm durumuna geçildi
img

Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
img

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri
Görüntülerdeki kahramanı, tüm Türkiye yakından tanıyor
'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
'Hayalim sevişirken ölmek' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.