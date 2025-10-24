Beypazarı'nda Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar sinema izledi ve boyama faaliyetlerine katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara kitap hediye edildi.
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Çocuklar, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte sinema izledi ve boyama yaptı.
Etkinlik, çocuklara kitap hediye edilmesinin ardından sona erdi.
İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce farkındalık etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel