Beypazarı'nda badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı

Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu ilçede, Kuyumcutekke Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesindeki bademler ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.

Bahçe sahibi İsmail Yılmaz, güneşli giden havaya aldandığını söyledi.

Yüksek yerlere kar yağdığını belirten Yılmaz, "İklim bir sıcak gidiyor, bir soğuk. Bu çiçekleri sert soğuk vurur diye düşünüyorum. Daha önümüzde mart ayı var." dedi.