Haberler

Beypazarı'nda badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı

Beypazarı'nda badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışlarının etkili olduğu bir ortamda, Kuyumcutekke Mahallesi'ndeki bir vatandaşın bahçesindeki badem ağaçları çiçek açtı. Bahçe sahibi İsmail Yılmaz, iklimin dengesizliğinden dolayı çiçeklerin sert soğuklarla karşılaşabileceğinden endişeli.

Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu ilçede, Kuyumcutekke Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesindeki bademler ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.

Bahçe sahibi İsmail Yılmaz, güneşli giden havaya aldandığını söyledi.

Yüksek yerlere kar yağdığını belirten Yılmaz, "İklim bir sıcak gidiyor, bir soğuk. Bu çiçekleri sert soğuk vurur diye düşünüyorum. Daha önümüzde mart ayı var." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü