Beypazarı'nda Ayı Saldırısı: 15 Arı Kovana Zarar Verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 arı kovanı, ayı saldırısında zarar gördü.

Uruş Mahallesi Akçaöz mevkisinde ayılar, Hüseyin Gökdemir'e ait bahçede bulunan 15 arı kovanına zarar verdi.

Gökdemir, ayıların kovanları parçaladığını belirterek, "Kovanlarda arı kalmadığını gördük. Bazı kovanların içinin tamamen boşaltılmış ve peteklerin başka yere taşınmış olduğunu gördük. Önceki sene de 10 arı kovanımız ayı tarafından telef edilmişti." ifadelerini kullandı.