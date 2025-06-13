Beypazarı'nda Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 6 Yaralı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Üreğil Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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