Beypazarı'nda Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 6 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Üreğil Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel