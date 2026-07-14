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Beypazarı'ndaki anız yangınında 3 bağ evi kullanılamaz hale geldi

Beypazarı'ndaki anız yangınında 3 bağ evi kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 bağ evini kullanılamaz hale getirdi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangınında 3 bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Hacıkara Mahallesi Karapınar mevkisinde, 06-79 Kontra kesim numaralı kara yolu ile İnözü Deresi arasında kalan alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, ASKİ'ye ait su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, dere yatağı yakınındaki bağ evlerine sıçradı. Yangında 3 bağ evi kullanılamaz hale gelirken, bazı yapılar ise söndürme çalışmaları sırasında iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, bölgede soğutma çalışmaları ile alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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