Haberler

Ankara'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı

Ankara'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri Oğuzhan'ın cenazeleri toprağa verildi.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Mahir Çanak (27) ve eşi Zeynep Çanak (25) ile 3 aylık oğulları Oğuzhan Çanak'ın cenazeleri toprağa verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak, dün akşam ailesi ile memleketi Beypazarı'na giderken, ilçe girişinde kullandığı otomobil yoldan çıkıp yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada, Mahir Çanak ile eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğulları Oğuzhan Çanak hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Cemil Ercan Camisi'ne getirildi. Cenazeye, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Çanak çiftinin yakınları, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Mahir ve Zeynep Çanak ile bebekleri Oğuzhan'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu