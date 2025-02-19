Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt

Beypazarı'nda Ağaç Budama Çalışmaları Başladı

Beypazarı'nda Ağaç Budama Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere ilçedeki caddelerde ağaç budama çalışması yaparak, budanan ağaçları kurutup vatandaşlara odun olarak veriyor.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki caddelerde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde bulunan ağaçlarda budama işlemine başladı.

Budanan ağaçların ise kurutulduktan sonra vatandaşlara odun olarak verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi
img

Eğitimler başladı! Ordunun tamamı Türkçe öğrenecek
img

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.