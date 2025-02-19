Beypazarı'nda Ağaç Budama Çalışmaları Başladı
Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere ilçedeki caddelerde ağaç budama çalışması yaparak, budanan ağaçları kurutup vatandaşlara odun olarak veriyor.
Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki caddelerde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor.
Ekipler, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde bulunan ağaçlarda budama işlemine başladı.
Budanan ağaçların ise kurutulduktan sonra vatandaşlara odun olarak verildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel