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Beypazarı ilçesinde adliye lojmanının temeli atıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, adliye personelinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere 39 bağımsız bölümden oluşacak lojmanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin gelecek yıl ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşa edilecek adliye lojmanının temeli atıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı işbirliğinde Beypazarı Adliyesi'nin yanında hayata geçirilecek proje için temel atma töreni düzenlendi.

Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'in de katıldığı törende, 15'i lojman, 22'si ofis ve konut, 2'si dükkan 39 bağımsız bölümden oluşacak inşaatın temeli atıldı.

Yargı mensupları ve adliye personelinin barınma ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği lojmanın gelecek yıl ekimde açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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