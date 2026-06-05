Kara yoluna inen yavru ayılar kamerada
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kara yoluna inen 3 yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayılar yamacı tırmanarak gözden kayboldu.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kara yoluna inen 3 yavru ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Karaşar Mahallesi Eğriova Yaylası'nda yamaçtan kara yoluna inen 3 yavru ayı, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Ayıları fark edip aracı durduran vatandaşlar, yavru ayılara seslenerek cep telefonu ile görüntülerini aldı. Ayıların yamacı tırmanarak gözden kaybolduğu anlar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı