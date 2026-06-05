Haberler

Kara yoluna inen yavru aylar kamerada

Kara yoluna inen yavru aylar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yamaçtan kara yoluna inen 3 yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ayılar daha sonra yamacı tırmanarak gözden kayboldu.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kara yoluna inen 3 yavru ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Karaşar Mahallesi Eğriova Yaylası'nda yamaçtan kara yoluna inen 3 yavru ayı, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Ayıları fark edip aracı durduran vatandaşlar, yavru ayılara seslenerek cep telefonu ile görüntülerini aldı. Ayıların yamacı tırmanarak gözden kaybolduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor